Aerolíneas bajo costo: Empresas solicitan autorización para volar en rutas correntinas

Cinco líneas aéreas de bajo costo, denominadas “low cost” solicitaron autorización para volar en el país, dos de las cuales incluyeron en sus presentaciones rutas aéreas con destino a la ciudad de Corrientes; en tanto otras cuatro empresas quieren volar a Resistencia.

El Ministerio de Transporte de la Nación confirmó que el martes 27 de diciembre se realizará una audiencia pública para tratar los pedidos de autorización de cinco líneas aéreas para cubrir rutas de cabotaje e internacionales, algo que no se realizaba hace más de una década, en 2005.

En un edicto de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) publicado en el Boletín Oficial, especificó las rutas solicitadas por cinco compañías:

Andes Líneas Aéreas

American Jet

Alas del Sur

Avian Líneas Aéreas

FB Líneas Aéreas, más conocida como FlyBondi.

De cumplir con todos los requisitos técnicos y operativos, podrían comenzar a cubrir las rutas solicitadas en seis meses. La única de ellas que realiza vuelos regulares de cabotaje es Andes Líneas Aéreas. Las otras cuatro compañías son nuevas, sin operación en el mercado doméstico, salvo American Jet, que hasta el momento realiza vuelos no regulares o chárter aéreos por el sur del país.

Alas del Sur es una empresa patagónica, que asegura que tiene capitales chinos para dar el salto hacia los vuelos regulares. Además de solicitar operar en vuelos no regulares, solicitó 21 rutas regulares, todas con Córdoba como origen y varias escalas en ciudades intermedias para unir diferentes puntos de cabotaje.

Entre los destinos locales pedidos por Alas del Sur se encuentra la ruta Córdoba – Buenos Aires – Corrientes – Resistencia – Formosa y viceversa.

FlyBondi, un proyecto nuevo en manos de dos socios, que busca operar como low cost; solicitó nada menos que 99 rutas, con base en la base de El Palomar, en el Gran Buenos Aires; Córdoba, Rosario, Salta y Mendoza: 56 a diferentes destinos de todo el país y 43 de ellas internacionales.

Entre las rutas requeridas por FlyBondi se encuentra la traza Buenos Aires-Corrientes y viceversa.

En tanto, American Jet pidió 13 rutas con base en Neuquén, siete internacionales, a Bolivia, Chile, Brasil, Uruguay y Paraguay.

Entre esos destinos está la ruta Neuquén – Córdoba – Resistencia – Asunción (República del Paraguay).

Andes Líneas Aéreas pidió la ruta Buenos Aires – Rosario – Resistencia – Posadas – Puerto Iguazú y viceversa.

La ANAC informó que los pedidos de ruta que no completaron la documentación y requisitos pertinentes serán incluidos en un próximo llamado a una Audiencia Pública, en el mes de marzo