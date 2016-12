Auditoría General: La DPEC le debe 64 millones a Yacyretá

Un informe de la Auditoría General de la Nación solicita a los directivos de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) que insista en gestiones para el cobro de un crédito otorgado entre 1988 y 1990 a la Dirección Provincial de Energía (DPEC), que a la fecha superaría los 4 millones de dólares. Unos 64 millones de pesos.

La Auditoría General de la Nación publicó recientemente el informe “Estados Contables del Ejercicio Finalizado el 31 de diciembre de 2015”, de la Entidad Binacional Yacyretá.

En el estudio contable, se menciona la existencia de un crédito con la Dirección de Energía de Corrientes cuyo origen se remonta a los años 1988 y 1990, incrementándose anualmente por el devengamiento de intereses, alcanzando a la fecha de cierre del ejercicio un saldo aproximadamente de u$s 4.072.958.

No es la primera vez que la Auditoria General le reclama a Yacyretá por la gestión de este crédito.

Analizadas las actuaciones administrativas por las que tramitaron las negociaciones tendientes a su cobranza, se advierte que las mismas tienen como último trámite su archivo en abril de 2004, sin que surjan evidencias de la recuperabilidad del mismo.

La Auditoría General recomienda a la Entidad Binacional Yacyretá determinar la posibilidad de recupero del crédito en tratamiento, a fin de considerar la procedencia o no de su previsión.

Con respecto al pedido de la AGN, la entidad Yacyretá informó que se encuentra evaluando distintas alternativas para arribar a una solución del tema con la DPEC.