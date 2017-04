Aprueban denominación Frente para la Victoria para alianza que competirá en las elecciones de Capital

La Cámara de Apelaciones en lo Contencioso, Administrativo y Electoral revocó el fallo de primera instancia que prohibía el uso del nombre Frente para la Victoria. De esta manera, la alianza liderada por Kolina, Convocatoria Popular y Nuevo Encuentro podrá participar de las elecciones comunales del 4 de junio bajo el rótulo del FpV.

Un fallo judicial permitirá que el Frente para la Victoria (FpV) participe con ese nombre en las elecciones comunales de la ciudad de Corrientes, que se realizarán el próximo 4 de junio.

Así sucederá gracias al fallo dictado por la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso, Administrativo y Electoral de Corrientes, que dio lugar a la apelación presentada por los apoderados del FpV.

La Resolución firmada por las juezas Nidia Billinghurst de Braun, Mirtha Helia Altabe de Lértora y Mirtha Herminia Puig, revoca “en su totalidad” el fallo de la jueza con competencia electoral, María Eugenia Herrero, que prohibía el uso del nombre Frente para la Victoria.

Según Herrero, la utilización de esa denominación podría causar “confusión” en el electorado, ya que en la alianza constituida por los partidos Kolina y Convocatoria Popular, a la que se suman otros partidos en formación y agrupaciones, no se encontraban los partidos Justicialista y de la Victoria.

No obstante, la Cámara de Apelaciones entendió que quienes se fueron del FpV para constituir el frente Haciendo Corrientes fueron precisamente el PJ y el PdV. Siendo que Kolina, partido integrante del FpV en la Provincia y en la Nación, permaneció en la Alianza constituyéndola en este caso con otros agrupamientos.

“Resultando un atributo exclusivo del Frente para la Victoria el uso del nombre y no habiendo transcurrido plazo alguno de extinción del mismo, corresponde hacer lugar al recurso de apelación deducido y revocar íntegramente la Resolución N° 94 dictada el 5 de abril de 2017, aprobando la participación de los partidos que la integran con ese nombre”, dice el fragmento más importante del fallo emitido por la Cámara.

Quienes sufrieron una derrota jurídica de proporciones fueron los apoderados del Justicialismo y el Partido de la Victoria, ya que hicieron sus presentaciones correspondientes el día martes avalando la prohibición del nombre Frente para la Victoria promovido por la jueza Herrero.

De esta forma, el FpV participará de los comicios que definirán el próximo intendente y una nueva composición del Concejo Deliberante capitalino. La alianza se conforma por los partidos Convocatoria Popular, Kolina, Nuevo Encuentro, Comunista, más las adhesiones de otras agrupaciones como la Néstor Kirchner y Miles que está abrochando su incorporación en las últimas horas del miércoles.

El frente llevará a Sonia López como candidata a intendenta, quien estará acompañada en la fórmula por el referente juvenil Edgardo Solis. A su vez, Belén Galarza encabezará la grilla de concejales, seguida por Diego Silva y María Araujo.