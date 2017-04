Camau con amplias actividades en Libres

Camau planteó la necesidad de un cambio sustancial en diferentes áreas de la función pública, salud, educación, seguridad e industrializar la provincia.

Luego de arribar a nuestra ciudad el senador Camau Espínola y ser recibido por legisladores y dirigentes locales, mantuvo una reunión con el Jefe del Aeropuerto de Paso de los Libres, Jorge Molina, en donde se interiorizó de la situación; hay que recordar que el aeropuerto local se encuentra inactivo debido a falencias en la capa asfáltica de la pista de aterrizaje. Molina explicó a Camau la necesidad para que se actúe en la reactivación del mismo habida cuenta de que el aeropuerto más cercano es el de Corrientes capital y el de Libres debe actuar como aeropuerto alternativo, además brindó detalles sobre la posibilidad de que se reanuden los vuelos comerciales y también vuelos de cargas, como así también el hecho de que el avión Hidrante fue desplazado a otra provincia ya que no puede operar en este aeropuerto, por su parte Camau amplió en la necesidad de que se generen otras actividades, no solo de plazas de pasajeros sino también , por ejemplo, que sirva de base para el turismo o el comercio, comprometiéndose a agilizar trámites ya iniciados ante las autoridades nacionales desde hace años.

Después se dirigió a visitar algunos medios de prensa locales, estuvo en FM Libres, Zoom Fm, Radio LT 12, finalizando el cable local en donde explicó las bases de su plan de gobierno basado en el sinceramiento para poder revertir la larga historia de estancamiento de Corrientes, hizo hincapié en varios aspectos de la precariedad de nuestro sistema de salud, la falta de seguridad y el abandono de los establecimientos escolares, y todo ello ocasionado por la falta de trabajo y de políticas de estado tendientes al mejoramiento de las condiciones laborales, remarcando que no se puede tener buena salud con médicos mal pagos, en el mismo sentido destacaba el hecho de que los policías son los peores pagos y sumado a la falta de elementos es muy difícil tener seguridad, de igual forma se lamentaba por el estado de los establecimientos escolares algunos en total estado de abandono y los salarios de miseria de los maestros que complotan decididamente con una educación de calidad y genera una creciente deserción escolar. Camau destacaba que Corrientes tiene los índices más elevados en mortalidad infantil, la policía peor paga, con salarios iniciales del orden de los $ 9000 mientras que en el Chaco el salario inicial es de $ 16000, comentó con la periodista Yamila Ibarra, del programa La Radio TV del cable local, sobre el estado de abandono de establecimientos escolares de la capital correntina y de las ciudades más importantes indicando que si ello ocurre en las ciudades en las escuelas rurales la situación es muchísimo peor, destacándose por ejemplo a la escuela de El Palmar de esta ciudad.

En otro tramo de la entrevista el candidato destacaba la necesidad de industrializar la provincia, teniendo un potencial arrocero y forestal enorme es imprescindible que se usen las herramientas económicas necesarias para, mediante la instalación de parques industriales adecuados, darle valor agregado a nuestras materias primas, dando como ejemplo que en su plataforma se contempla la construcción de viviendas para paliar el déficit habitacional de Corrientes, y que muchas de esas viviendas podrían hacerse de madera, al igual que se debe impulsar la industria del mueble, y todo ello con políticas que tiendan no solo al pago de salarios todos los meses sino a la generación de trabajo digno y en blanco. En este sentido Camau hizo hincapié en el hecho de que a los correntinos les cabe despertarse y darse la oportunidad de poder vivir mejor y dignamente y no ser rehenes del salario de miseria y los plus salariales que paga el gobierno, que mediante ello presiona, castiga y da premios.

Con relación al costo del transporte, queja permanente de empresarios, Camau resaltaba que la provincia estaba en condiciones óptimas para abaratar el transporte y evacuar su producción implementando el transporte ferroviario, exigiendo al gobierno nacional que lo efectúe lo antes posible, como así también la construcción de puertos sobre el río Paran, que bien podrían ser por inversión privada o mixta, habida cuenta de que si existen las posibilidades de crecimiento y rentabilidad las inversiones van a venir a nuestro suelo, asi también reconstruir la industria naval con nuevos astilleros, de manera de reflotar la casi extinta flota mercante, destacando que el Paraguay es el país con la flota fluvial más grande, pero que no pueden, por ley, hacer puerto en nuestras costas en más de una oportunidad, eso genera una oportunidad única para que se inviertan en barcazas, construidas en astilleros correntinos, para sacar la producción de granos o carnes, poniendo relevancia en que todo esto es generador de trabajo digno para los correntinos y por ende una ventaja para la economía provincial.

Yendo a la cuestión de la seguridad resaltó el hecho de que los agentes policiales correntinos son los peores pagos y que junto a la falta de trabajo y de oportunidades son cuestiones que hacen a la profundización del problema del narcotráfico, ya que para mucha gente, olvidada abandonada y desesperada, es una cuestión de supervivencia, por ello también y atendiendo a que Corrientes tiene amplias fronteras internacionales, mayoritariamente con el Paraguay, al hablar de la construcción de nuevos puertos, ellos deben estar custodiados y supervisados para no convertirse en otra herramienta para el contrabando de estupefaciente. Remarcó en este sentido que Corrientes a pesar de ser una provincia donde ingresa la mayor cantidad de estupefacientes provenientes del Paraguay y Brasil con destino a las grandes ciudades, por el momento no es una provincia narcodependiente pero si no se toman los recaudos correspondientes puede ir en camino de serlo, para ello la educación (incluyendo el deporte) y el trabajo son imprescindibles para evitarlo.

Con respecto a Paso de los Libres remarcó el hecho de que a pesar de ser la segunda aduana del país y la primera aduana seca, todavía no ha podido capitalizar ese hecho, a pesar de que pasan por la frontera millones de personas en temporada estival y miles de camiones de comercio internacional por mes, nada a cambiado para que Libres , no ha podido capitalizar ello y no pudo generar servicios, alternativas, que generen industrialización debido a su estratégica ubicación y por ende valor agregado generando fuentes laborales, reconociendo por cierto que Libres sigue la misma política provincial de estancamiento y sin perspectivas de que ello cambie dado que es decididamente una decisión política.

Afirmó que el correntino se está despertando de ese letargo en que lo sumió el gobierno provincial, hoy comienza a reclamar dignidad, mejoras, respeto y es en eso que basaba su expectativa para las próximas elecciones.

En diversos pasajes destacó el hecho del trabajo que viene haciendo Fabián Ríos en la capital y que la gente reclama la continuidad de un proceso que comenzó cuando él se había hecho cargo hace 7 años de una comuna desbastada, sin nada, sin herramientas, ni móviles (es de recordar que quien gobernaba antes era Carlos Vignolo), una ciudad abandonada y que con mucho trabajo la puso nuevamente de pie y con la continuidad del gobierno de Fabián se pudo cambiar la realidad de la ciudad, hoy con playas arregladas, con más de la mitad de las calles pavimentadas y el resto con arreglos en su mayoría, con el proyecto Santa Catalina y las más de 700 casas que se construyen por el Plan Procrear, el proyecto del parque industrial dentro de dicho predio, y que todo esos se puede hacer pensando un poco más allá que solo el pago de salarios, dejando en claro que con el gobierno de la capital (se vota el 4 de junio) y con el gobierno provincial el despegue de Corrientes es un hecho.

Relacionado a las alianzas electorales, afirmó que su vice será de otro espacio político(sin especificar cual), por su parte expresó que hay muchos sectores y dirigentes hasta de la propia alianza gobernante de ECO que se encuentran en conversaciones ya que entienden que el futuro de Corrientes no es la continuidad del modelo que lleva adelante Ricardo Colombi, rescataba que todas esas conversaciones están basadas en el apoyo a un programa de gobierno serio y coherente, al respecto sentención que si las conversaciones se basan en busca de algún lugar en las listas, para él es preferible no seguir hablando ya que el norte no es una candidatura sino el futuro de cientos de miles de correntinos.

En un momento hablo de su intención de generar un sistema de control y transparencia del manejo de la cosa pública, remarcando que Corrientes es la provincia que peor está ubicada a nivel nacional y que un hecho a destacar y a seguir es la provincia de Misiones en la cual se implementaron herramientas para la transparencia.

Luego de la entrevista mantuvo un almuerzo de camaradería, para después seguir con la apretada agenda siempre acompañado por el presidente del PJ, Walter Fontana , el diputado Yardín y Martín Ascúa, primero mantuvo una reunión en la Parroquia Santa Rosa, luego con los médicos de la delegación local de ASPROSAC, con la Cámara de Despachantes de Aduana, con el Colegio de Contadores, con La fundación Vida y Esperanza, con sectores del deporte y otras asociaciones, luego de lo cual se despidió del grupo de dirigentes que lo acompañaba anticipando próximas visitas. (Fuente: Sur Correntino)