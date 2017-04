Claudio Tapia, el nuevo jefe del fútbol

En medio de una crisis que pone en peligro la presencia de la selección argentina en el Mundial de Rusia 2018, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) ha elegido a su presidente número 55, Claudio Tapia, 32 meses después de la muerte del que fuera su máximo dirigente durante 35 años, Julio Grondona.

Tapia tiene ante sí importantes retos, como el que supone enfrentarse a la ruinosa estructura futbolística del país, pero es la selección absoluta y el riesgo de no jugar el Mundial lo que quita el sueño a los aficionados y podría convertirse en un fracaso muy difícil de superar como dirigente.

En sus primeras palabras como presidente no emitió un mensaje demasiado tranquilizador para el seleccionador Edgardo Bauza: “Hay un técnico y hay que respaldarlo, pero nos reuniremos con él. Después veremos qué es lo mejor y qué es lo que pretendemos”.

Sobre el otro asunto que marca la actualidad en el fútbol argentino, Tapia fue rotundo al calificar de “injusta” la sanción de cuatro partidos a Lionel Messi por insultar a un juez de línea tras la victoria ante Chile (1-0) del pasado viernes.

“Vamos a hacer los esfuerzos necesarios ante la FIFA para que la sanción sea apelada a la brevedad y sea rebajada porque no es justa”, afirmó el presidente.

Después de no jugar el choque de este martes ante Bolivia, donde la albiceleste cayó por 2-0 en La Paz, el delantero del Barcelona se perderá si la FIFA no atiende la apelación argentina los partidos ante Uruguay, Venezuela y Perú, vitales para conseguir el pase para el Mundial, y reaparecerá en el último partido clasificatorio ante Ecuador.

Inicios modestos

Claudio Tapia inicio su carrera como futbolista en Barracas Central. Debido al bajo salario que percibía debía compaginar el deporte con otras actividades, como barrer las calles de Buenos Aires como empleado de una empresa de recolección de residuos propiedad de la familia del actual presidente del país, Mauricio Macri.

Tapia participó también en acciones sindicales como afiliado del gremio de Camioneros, uno de los más importantes del país y conducido desde 1987 por el poderoso dirigente gremial Hugo Moyano, actual presidente de Independiente y, desde ahora, uno de los tres vicepresidentes de la AFA. Allí conoció a su esposa, Paola, uno de los nueve hijos que tuvo Moyano, quien lo considera “un hijo más”.

“Un día, cuando estaba alejado (de Barracas Central), un grupo de socios y dirigentes me pidió por favor si podía venir a echarles una mano porque el club estaba a punto de desaparecer”, dijo Tapia en una entrevista de 2015 con el diario ‘Tiempo de San Juan’.

Tapia fue entrenador del equipo y dirigente antes de asumir la presidencia de Barracas Central en 2001, en plena crisis económica y política de Argentina. El estadio del club, ubicado en la zona sur de Buenos Aires, lleva su nombre desde 2014. Actualmente el equipo juega en la Tercera División argentina.

Su participación como dirigente y la cercanía a Moyano lo llevaron hasta los lugares de poder de la AFA. Como Grondona, que presidió la entidad durante 35 años hasta su muerte en 2014, Tapia no habla inglés y tiene un origen humilde. Otro paralelismo con el carismático Grondona es el poco peso en el escenario deportivo de su club, -como ocurrió también con el fallecido presidente y su Arsenal de Sarandí-, pero el directivo se ha logrado convertir en un referente de los clubes del ascenso argentino. Así, logró tejer alianzas con quienes, en un principio, se opusieron a su llegada a la presidencia, entre ellos el presidente de Boca, Daniel Angelici, y el influyente vicepresidente de San Lorenzo y animador televisivo, Marcelo Tinelli.

El directivo, no obstante, tiene sus detractores. Días atrás, la legisladora por la ciudad de Buenos Aires Graciela Ocaña se presentó en la Justicia para afirmar que Tapia, como su suegro Moyano, no podía ser presidente de AFA. “Amasaron de la nada una increíble fortuna que no encuentra justificación alguna en negocios legítimos”, dijo.