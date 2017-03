El bloque del PJ no acompañará el proyecto de intervención a la Comuna de Itatí

El diputado del PJ, José Mórtola, sobre el proyecto de intervención a Itatí, expresó que el bloque del PJ no va a acompañar, que verán la posición de los aliados al FPV.

“El bloque del PJ no va a acompañar el pedido de intervención a Itatí”, expresó.

Aliados

“He hablado de manera particular pero los posicionamientos correspondientes los tomarán ellos, seguramente que en el transcurso de la mañana se conocerán, y se verá cómo se manejan”, expuso.

Expresiones de la diputada Vischi: Si no acompañan son cómplices

“Ya está, me parece de una irresponsabilidad total, vamos a ver cómo se desarrolla la sesión de hoy”, manifestó.