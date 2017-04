Se abre la etapa de los cuatro mejores de la Súper Copa Correntina 2017

Tras las confirmaciones oficiales de la ligas, la Mesa Directiva de la Federación Correntina de Fútbol (Fe.Co.F.) dio a conocer el programa de partidos, correspondientes a la Semifinales del torneo más importante que lleva adelante esta institución.

El sábado en la ´tierra del Gral. Madariaga´, el club homónimo será local ante Florida de Monte Caseros de buena campaña, y el domingo en Mercedes, una de las revelaciones como Taragüí, recibirá al actual campeón que tiene la Súper Copa, como el ´tren verde´ de la capital provincial.

Programación completa, Semifinales Ida

Sábado 1/04

En Paso de los Libres

16.30 – Club S. y D, Madariaga – Paso de los Libres – Ctes. vs. Club A Florida Florida (M. Caseros)

Estadio: “Agustín Faraldo”, Liga Libreña de Fútbol (LLF).

Terna: Bella Vista.

Domingo 2/04

En Mercedes

16.30 – Club social y deportivo taragui vs. Ferroviario Corrientes FC

Estadio: “Ciudad de Mercedes”, club Apinta Mercedes.

Terna: Goya.

ESTADISTICAS 2017

La Coordinación de Competencias de la Fecof, dio a conocer un cuadro de estadísticas acumuladas hasta esta instancia, donde sin dudas resulta ser una Súper Copa “rara” por los resultados cambiantes y donde ninguna llave estuvo nunca cerrada.

De los cuatro (4) semifinalistas, Ferroviario y Taragüí estuvieron al borde del “nocaut”. Tanto en San Roque como en Goya para el “tren verde”, y en Esquina y Bella Vista, el caso de los mercedeños.

La cosa no fue distinta en la otra llave, donde Florida cerrando de local también la pasó mal, y quizás el único que clasificó sin sobresaltos de los 4tos. de Final, fue Madariaga aunque tuvo problemas contra Comunicaciones en la revancha.

Los datos son los siguientes para los 8vos. de Final:

-Ganaron 6 locales, 9 Visitantes y tan solo un empate;

-Con 33 goles para los locales y 29 para las visitas con un promedio de casi 4 goles por partido (excelente);

-Para los 4tos. de Final la cosa se revirtió bastante porque HUBO UN SOLO TRIUNFO VISITANTE. No hubo empates y ganaron 7 Locales;

-Con 23 goles locales y 12 goles visitantes, manteniendo el promedio de 4 goles por partido;

-No quedan invictos en el torneo y de los 4 semifinalistas, el único que perdió un (1) partido fue Madariaga, el resto pasó de etapa por diferencia de goles;

-En esta 4ª edición de la Súper Copa de Campeones, será la primera vez que la final no se dispute entre un equipo capitalino y un mercedeño (lo harán en Semifinal).

Dpto. de Prensa y Difusión Fe.Co.F.