Tarabini dijo que no había ordenes de levantar la muestra y que habrá sanciones

“Quiero aclarar; No había ninguna orden por parte del ejecutivo para desalojar el salón donde se llevaba adelante la muestra, la que al inaugurarse no puede estar presente, debido a que acompañe al Diputado Yardín a una reunión por el tema del aeropuerto en la vecina ciudad de Uruguaiana, luego el sábado y domingo no asistí al municipio por cuestiones de salud”, indicó.

A su vez señalo: “Existen personas y políticos que operan de forma devaluada que utilizan un tema tan caro a los sentimientos de los argentinos. Me reuní con la Profesora Mumbach y a la Comisión organizadora de los actos, para explicarles lo sucedido y manifestarle que se investigaran los hechos y se sancionara a las personas responsables”.

Añadió también que “las demás actividades programadas para esta fecha se llevaran a cabo con normalidad, la muestra se está llevando adelante y cabe la sanción a quienes cometieron un grave error del que no pretendemos deslindarnos, si no asumir la responsabilidad y debo pedir disculpas a toda la comunidad y la invito a la muestra que se está llevando a cabo en la escuela normal y los invito a participar de los actos que se llevarán a cabo desde las 08,00 de la mañana”.